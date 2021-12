Festschrift bildet den Abschluss

Pünktlich zum Weihnachtsfest ist die Festschrift zum Jubiläum „100 Jahre Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg“ erschienen: Darin eröffnen sich auf insgesamt 140 reich bebilderten Seiten tiefe Einblicke in die facettenreiche Welt des heimischen Handwerks. Das anschaulich gestaltete Buch, welches den Abschluss des Jubiläumsjahres der Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg bildet, ist ab sofort druckfrisch bei der Kreishandwerkerschaft, Industriestraße 34 in Brakel, erhältlich.

Gerald Studzinsky, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg, und die Autorin Martina Schäfer freuen sich über das fertige Buch, das sie stolz in den Händen halten.

Als am 25. September 1921 die „Große Handwerkerversammlung“ im Brakeler Schützenhaus tagte, konnte kaum jemand ahnen, dass damit eine 100-jährige Erfolgsgeschichte begann. Heute, im Jahr 2021, hat sich die Interessenvertretung des heimischen Handwerks längst als eine starke und moderne Institution mit 600 Mitgliedsbetrieben etabliert, die aus dem Kreis Höxter nicht mehr wegzudenken ist. Dieses 100-jährige Jubiläum ruft einerseits die Tradition ins Bewusstsein, andererseits blickt es aber auch auf diverse Herausforderungen der Zukunft, in der die Handwerkerschaft neue Aufgaben annehmen und innovative Wege finden muss und will.

Und genau dieses Spannungsfeld zwischen traditionellem Handwerk und moderner Dienstleistung beleuchtet das Jubiläumsbuch der Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg. Im blau gefassten Band reichen die Themen vom gut besuchten Jubiläumsfest in der ehemaligen Benediktinerabtei Marienmünster über die vielfältigen Aufgaben der Kreishandwerkerschaft und ihrer 13 Innungen bis hin zur Vorstellung einzelner Berufe, die dort stellvertretend für ihre einzelnen Gewerke stehen.

Komplettiert werden die Geschichten durch kurze Interviews mit den einzelnen Obermeistern der jeweiligen Innung. Dazu kommen Momentaufnahmen, in denen Menschen im Mittelpunkt stehen, die sich für einen bestimmten Weg im Handwerk entschieden haben. Porträts zeigen, dass Frauen im Handwerk gesucht werden, interessante Perspektiven haben und ihren „Traumberuf“ finden könnten. In der Festschrift werden ebenso zukunftsweisende Entwicklungen wie digitale Smart-Home-Technologien, barrierefreie Bäder oder klimafreundliches und nachhaltiges Bauen vorgestellt.

Viele Aktivitäten

Ebenso finden zahlreiche Aktivitäten der Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg Raum im Jubiläumsbuch. Ob mit dem Dienstleistungsportal „HandwerkX“, der Ausbildungsmesse „STEP 1“ und vielen Weiterbildungsmöglichkeiten oder mit dem neu gepflanzten „Handwerkerwald“, der in der Region einen Beitrag zu klimastabilen Wäldern leistet: Die handwerkliche Interessenvertretung engagiert sich auf vielen Feldern. Ein positiver Ausblick eröffnet sich noch mit dem neuen Großprojekt der Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg – das mit Spannung erwartete Ausbildungszentrum in Brakel, das 2023 seine Pforten öffnen und als „Leuchtturm“ weit über die Region hinaus strahlen soll.

Positiv in die Zukunft

Der Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg, Gerald Studzinsky, blickt auf die vergangenen Monate zurück: „Mit dem Erscheinen dieser in großen Teilen selbst gemachten Festschrift endet das ereignisreiche Jubiläumsjahr der Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg. Wir haben in diesem herausfordernden Jahr 2021, das durch die Pandemie, unser 100-jähriges Jubiläum, aber auch durch den Beginn der ersten vorbereitenden Maßnahmen für den geplanten Neubau charakterisiert ist, viel erreicht. Wir können stolz auf das bisher Erreichte zurückblicken und werden uns mit unserem engagierten Team auch den kommenden Herausforderungen stellen. Wir können positiv in die Zukunft schauen.“

Spende für Stiftung

Und die Autorin Martina Schäfer berichtet: „Von der Konzeption über die Recherche vor Ort bis hin zu den Texten, Layout, Bildbearbeitung und Korrekturen liegen jetzt volle neun Monate Arbeit hinter dem gesamten Team.“ Außerdem freut sich die Journalistin: „Das Engagement hat sich für uns alle gelohnt, wenn man das ausdrucksstarke Ergebnis sieht.“ Den Lesern erwarte eine unterhaltsame Lektüre aus der spannenden Welt des Handwerks, in der auch „Insider“ das ein oder andere Unbekannte entdecken könnten. Die Festschrift soll auch nach dem Jubiläumsjahr Bestand haben.

Das Jubiläumsbuch ist bei der Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg in Brakel für eine Spende von fünf Euro für die Stiftung Handwerk Höxter-Warburg erhältlich. „Sie ist sicherlich eine schöne Geschenkidee für die kommenden Festtage“, betonen die Verantwortlichen.