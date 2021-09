Festumzug bringt gute Laune

„Punktlandung!“: Mario Fromme vom Organisationskomitee der Fürstenauer Vereine ist sehr zufrieden mit der Verlauf des großen Festwochenendes mitten in Corona-Pandemiezeiten. Am Freitag war das Jubiläumsfest mit der Kölschen Sommernacht gestartet. Höhepunkt am Sonntag war der große Festumzug.

„ »Es ist so klasse, bei dem herrlichen Wetter wieder vor Publikum spielen zu dürfen.« “ Musiker des Spielmannszuges

Lange bevor jemand überhaupt an Corona gedacht hat, hatten sich die Vorstände von Spielmanns- und Fanfarenzug Fürstenau, Heimat- und Verkehrsverein Fürstenau und SV Fürstenau-Bödexen zu einem Festausschuss zusammengeschlossen, um in diesem September ein großes Jubiläums-Zeltfest zum 50-Jährigen des Heimat- und Verkehrsvereins sowie zum 90-Jährigen des Spielmannszuges und des Sportvereins zu organisieren. „Die Vorbereitungen für dieses Fest wurden nach der coronabedingten Zwangspause vor wenigen Wochen wieder aufgenommen, denn einerseits lassen die derzeitigen Corona-Regelungen ein solches Fest wieder zu, und andererseits möchte man dem Dorf und seinen Bewohnern ein Stück Normalität zurückgeben und dadurch die Dorfgemeinschaft wieder aufleben lassen“, so Mario Fromme.

Weltmeisterschaft in Dänemark

Festwochenende in Fürstenau: Umzug der Vereine Musikvereine, Sport- und Schützenvereine zihen beim Festumzug durch Fürstenau Foto: Reinhold Budde

Während des Festes haben sich die drei Jubiläumsvereine den Zuschauern am Samstag und am Sonntag im Festzelt präsentiert. Bekannt ist der 90 Jahre alte Spielmanns- und Fanfarenzug auch durch dessen Teilnahmen an der Weltmeisterschaft in Dänemark vor einigen Jahren, an deutschen Meisterschaften und als Kapelle der Prinzengarde des Kölner Karnevals. Beim SV Fürstenau-Bödexen, der ebenfalls sein 90-jähriges Vereinsjubiläum feiert, steht neben den nun wieder erlaubten sportlichen Aktivitäten speziell das ehrenamtliche Engagement im Vordergrund.

Auch die Hofdamen haben bei dem Umzug viel Spaß gehabt und sich wohl gefühlt.Auch die Hofdamen haben bei dem Umzug viel Spaß gehabt und sich wohl gefühlt. Foto: Reinhold Budde

Spielen vor Publikum

Am Samstag wurden nachmittags Kaffee und Kuchen mit musikalischer Begleitung im Festzelt angeboten. Am Abend spielte die Partyband „Eine Band Namens Wanda“. Ein Frühstück haben die Besucher am Sonntagmorgen laut Mario Fromme genossen, bevor am Nachmittag ein Umzug mit fünf Musikvereinen durch den Ort führte. Dabei waren auch die Ehrengäste, der Schützenverein, Vertreter der Ortsvereine sowie die Sportjugend. „Es ist so klasse, bei dem herrlichen Wetter wieder vor Publikum spielen zu dürfen, wir haben richtig Freude“, sagten Vertreter der Musikvereine.

Dann das Finale: Mit zwei DJs wurde das Jubiläumsfest am Sonntagabend seinen Ausklang.

Die Einhaltung der 3-G-Corona-Bestimmungen haben laut Veranstalter geklappt. Die Vereine haben großen Wert auf die Sicherheit der Besucher gelegt. Ein Sicherheitsdienst war ständig im Zelt und auch an den Buden vor dem Zelt.