Festwoche mit Höhepunkt

Ihr Fest des Jahres feierten das amtierende Königspaar der St. Sebastian Schützenbruderschaft Dörenhagen jetzt am Wochenende. Christopher und Anna-Lena Werny standen dabei im glanzvollen Mittelpunkt.

Christopher und Anna-Lena Werny standen am Sonntag im glanzvollen Mittelpunkt der Parade der St. Sebastian Schützenbruderschaft Dörenhagen.

Mit dem 61. Schuss sicherte sich der 32-jährige Landwirt vor einer Woche die Königswürde und erwählte seine Frau Anna-Lena (33), die als Fachinformatikerin arbeitet, zu seiner Königin.

Sein jüngster Bruder Linus Werny hatte wenige Minuten zuvor den Jungschützenvogel abgeschossen. Die ganze Woche wurde schon gefeiert, hatte doch Königsvater Christian auch noch seinen 50. Geburtstag zu begießen.

Königsresidenz festlich dekoriert

Die Königsresidenz wurde von Freunden und der Familie festlich in rot-gelb dekoriert und auch zwei große Strohpuppen, die das Königspaar darstellen sollen, wurden an der Hofeinfahrt platziert. Auf dem Hof selbst befindet sich übrigens ein kleiner Hofladen, wo man neben frischen Wieseneiern auch Nudeln, Wiesenhähnchen und Eierlikör bekommen kann.

Die Königin Anna-Lena Werny strahlte in dem hellrosafarbenen Kleid mit Tüllrock und einer Perlen- und Pailletten bestickten herzförmigen Corsage. Die Hofdamen trugen passend dazu Kleider in altrosa mit V-Ausschnitt. Auch die Tochter Amalia (6) durfte das Regentenpaar mit den Hofdamen in einem festlichen rosafarbenen Kleidchen begleiten. Ihr Bruder Friedrich (3) verfolgte den Umzug ganz gespannt.

Viele Zuschauer bei der Parade

Zu den Hofstaatspaaren der St. Sebastian Schützenbruderschaft Dörenhagen zählen Sebastian und Sabrina Heggen, Luis Lappe und seine Cousine Paulina Lappe, Julian Voss und Madleen Göke, Markus Lappe und Svenja Simon, Maurice Kreimer und Marie Gorny sowie Fabian Minge und Elisa Werny.

Zur festlichen Parade auf dem Sportplatz waren – wie schon an der Königsresidenz selbst – viele Zuschauer erschienen und applaudierten bei bestem Wetter. Beim Umzug sorgten der Musikverein St. Sebastian Dörenhagen, der Spielmannszug Grundsteinheim, das Trommlercorps Etteln sowie die Tanzmusik Freude und Frohsinn Etteln für gute Stimmung.