Feuer auf Gestüt: Mutmaßlicher Brandstifter (31) schweigt

Kamera hält meterhohe Stichflamme an Heuballen fest – Prozess-Auftakt vor dem Bielefelder Landgericht

Bünde/Bielefeld

Es war eine Sache von vielleicht zehn Minuten. Dann hätte der Stall des Gestüts Falkenhöh in Kirchlengern in Vollbrand gestanden, die 20 zum Teil sehr teuren Tiere wären dem Tod geweiht gewesen – wäre die Feuerwehr nicht schnell genug angerückt. Ein Aspekt von vielen, der für die 2. Strafkammer des Landgerichts Bielefeld eine Rolle spielt im Prozess gegen Steven P. (Name geändert) aus Bünde.

Von Ulrich Pfaff