Feuer beschädigt zehn Fahrzeuge – 200.000 Euro Sachschaden

Erst brannte ein Pkw, dann breitete sich das Feuer auf neun weitere Fahrzeuge aus. Für den Brand in der Nacht zu Samstag in Versmold sucht die Polizei Zeugen.

In der Nacht zu Samstag hat es auf dem Gelände einer Autowerkstatt in Versmold gebrannt – die Polizei sucht Zeugen

Am frühen Samstagmorgen, 5. März, wurde die Polizei um 2.08 Uhr über den Brand an einem Pkw auf dem Gelände einer Autowerkstatt an der Ravensberger Straße in Versmold informiert. Beim Eintreffen der Polizei brannte ein Mercedes-Pkw im Heckbereich.

Das Feuer breitete sich schnell aus und griff bereits auf weitere Fahrzeuge über. Durch das Feuer wurden insgesamt zehn Fahrzeuge beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 / 869-0 in Verbindung zu setzen.