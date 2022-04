Feuer: Bewohner vom Balkon gerettet

Hoher Gebäudeschaden an der Schützenhalle Marienloh

Paderborn

In einer Wohnung im Gebäude der Schützenhalle Marienloh ist am frühen Samstagabend ein Brand ausgebrochen. Das berichten Paderborner Polizei und Feuerwehr. Die Bewohner blieben unverletzt. Es entstand Gebäudeschaden in bisher unbekannter Höhe.

