Feuer bricht in Küche aus

Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus an der Freiastraße in Bünde – ein Bewohner leicht verletzt

Bünde

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Freiastraße im Bünder Stadtteil Werfen ist am Montagabend gegen 21.45 Uhr ein Mann leicht verletzt worden. Das Feuer war nach Angaben von Matthias Brand, Leiter der Bünder Feuerwehr, in der Küche einer Wohnung ausgebrochen, die sich im zweiten Stockwerk des Gebäudes befindet.

Von Hilko Raske