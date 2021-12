Feuer im Kulturtreff

Rauchmelder verhinderten schlimmeren Schaden: In einem Kaminofen gelagertes Scheitholz war am Vorabend von Heiligabend in einem Kulturtreff am Delbrücker Kirchplatz in Brand geraten. Mit Kohlendioxidlöschern konnte die Feuerwehr den Brand schnell bekämpfen, ohne dass großer Schaden an dem historischen Fachwerkgebäude entstand.

Foto: Axel Langer