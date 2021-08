Einsatz in Bielefeld-Ummeln

In der Absauganlage der Maschinenfabrik Erich Schröder in Bielefeld-Ummeln kam es Mittwochmittag zu einem Brand, bei dem niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr hatte die Flammen auf dem Betriebsgelände an der Ravensberger Bleiche schnell gelöscht.

Von Christian Müller