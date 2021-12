Feuer in Garage: Partytheke fackelt ab

Löscheinsatz kurz vorm Jahreswechsel: Ein Brand in einer Garage in Ennigloh, unweit der dortigen Skateanlage, hat am Mittwochabend die Bünder Feuerwehr beschäftigt. Rund 30 Einsatzkräfte verschiedener Löschgruppen rückten aus. Ein Auto befand sich zum Zeitpunkt des Brandes zum Glück nicht in dem kleinen Nebengebäude.

Bereits nach wenigen Minuten war der Garagenbrand an der Sunderbachstraße unter Kontrolle. Rund 30 Feuerwehrleute waren am Mittwochabend im Einsatz.

Dafür stand dort aber eine Partytheke. Silvester feiern können die Bewohner des Mehrfamilienhauses an der Sunderbachstraße in der Garage aber wohl nicht mehr: Sie brannte fast komplett aus.

Etwa gegen 21 Uhr war ein Notruf bei den Brandbekämpfern eingegangen. Das Stichwort für die Alarmierung lautete: „Feuer Stufe 2“. Wenige Minuten später war die kleine Straße in der Nähe der A30 in grelles Blaulicht getaucht. Mehrere Fahrzeuge der Hauptamtlichen Wache, der Löschgruppen Mitte und Dünne sowie KEF-Kräfte waren nach Ennigloh geeilt.

„Als wir ankamen, drang schon reichlich Qualm durch die geschlossene Garagentür“, schildert Einsatzleiter Marcel Lübbert. Mit einer Brechstange mussten die Feuerwehrleute zunächst das Garagentor öffnen. Zwei Löschtrupps mit Atemschutzgeräten drangen schließlich ins Innere des Gebäudes vor. „Die Garage stand zur Hälfte in Vollbrand. Da herrschte schon eine ganz schöne Hitze“, so Marcel Lübbert.

Eine Gasflasche, die in dem in Flammen stehenden Raum lagerte, wurde rasch ins Freie gebracht und mit Löschwasser gekühlt. „Es stellte sich aber heraus, dass der Behälter schon leer war“, erklärt der Einsatzleiter. Zwar hatten die Brandbekämpfer das Feuer rasch unter Kontrolle, der größte Teil des Garageninventars war aber nicht mehr zu retten. Neben der Theke wurden Brennholz und verschiedene Werkzeuge ein Raub der Flammen. Die Höhe des Schadens ist unklar.

Immerhin: Durch ihr schnelles Eingreifen konnte die Feuerwehr verhindern, dass auch das angrenzende Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zudem wurde keiner der Bewohner verletzt. Ausgelöst worden war das Feuer möglicherweise durch die Resthitze eines in der Garage stehenden Holzofens, der zuvor noch in Betrieb gewesen sein soll. In der Nähe des Ofens habe leicht brennbares Material gelegen, so Einsatzleiter Lübbert.

Nach etwa eineinhalb Stunden konnten die Feuerwehrleute wieder abrücken. Die seit Einsatzbeginn andauernde Sperrung der Straße wurde aufgehoben.