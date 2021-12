Feuer in Mehrfamilienhaus fordert Verletzten

Tatort Ernst-Reuter-Straße in Schloß Neuhaus: Angebranntes Essen auf einem Herd hat am frühen Morgen des 2. Advent für einen Großeinsatz gesorgt. Eine Person kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Großalarm am Sonntagmorgen in Schloß Neuhaus

Wegen eines angebrannten Essens auf dem Herd musste die Paderborner Feuerwehr am Sonntagmorgen um 5 Uhr nach Schloß Neuhaus in die Ernst-Reuter-Straße ausrücken. Betroffen war ein Mehrfamilienhauskomplex, in dem 98 Personen leben.

40 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr, zwei Drehleitern und mehrere Rettungswagen sind am Sonntag um 5 Uhr in den Paderborner Stadtteil Schloß Neuhaus ausgerückt. Für die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kräfte der Paderborner Feuerwehr lautete das Einsatzstichwort „Menschenleben in Gefahr“. Bei dem betroffenen Gebäude handelte es sich um einen großen Mehrfamilienhauskomplex, in dem aktuell nach Angaben der Polizei 98 Personen gemeldet sind.