Feuer in Paderborn lässt Fensterscheiben platzen

Autobrand am frühen Samstagmorgen in der Schloßstraße in Schloß Neuhaus

Schloß Neuhaus

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am frühen Samstagmorgen in der Schloßstraße im Paderborner Stadtteil Schloß Neuhaus ein Pkw in Brand. Wie die Polizei am Samstagmittag mitteilte, ist der Schaden groß.