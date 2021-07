Feuer und Flamme für Anita

Werther

Bei vielen der kleinen Bildchen schwelgt Waltraud Geile in Erinnerungen: „Hier, das Restaurant in Istrien: Die hatten einen super Fisch...“ Derweil erinnert sich Ehemann Peter beim Anblick des Logos vom „Interhotel Stadt Halle“ kopfschüttelnd an die Schikane am DDR-Grenzübergang Helmstedt/Marienborn: „Die haben bei ihren Kontrollen das ganze Auto auseinander genommen...“

Von Volker Hagemann