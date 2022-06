Feuer und Flamme lockt Familien an

Unterbrandmeister Eric-Niclas Plath (links) und Oberfeuerwehrfrau Saskia Basten (rechts) demonstrieren, was passieren kann, wenn sich in einer Pfanne Fett zu stark erhitzt. Das interessiert auch (von rechts), Liam (4), Lara (3), Rahul (3) und Milan (6), die vorsichtshalber ein wenig Abstand halten.

Auf dem Gelände an der Dechant-Brill-Straße geht das Geschehen unterdessen weiter. Während sich viele Eltern am Bratwurst- oder Getränkestand stärken, erkundet der Nachwuchs am „Tag der offenen Tür“ das Gelände. Und es gibt eine ganze Menge zu entdecken. Neben Brandschutzdemonstrationen gibt es das Nebelzelt, mit einem dicken Schlauch kann auch ohne echtes Feuer gelöscht werden und in die großen Feuerwehrautos kann man sich sogar reinsetzen. Für die ganz Kleinen steht eine Hüpfburg zum Toben bereit.