Feuerlöscher in Schultoilette entleert

Rödinghausen/Melle

Sollte das etwa lustig sein? Ein bislang Unbekannter hat am Montagmorgen in der Schultoilette des Gymnasiums in Rödinghausens Nachbarkommune Melle einen Feuerlöscher entleert – und so einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Das Gebäude musste zudem kurzzeitig geräumt werden.

Von Daniel Salmon