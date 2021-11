Feuerwache soll in Westen umziehen

Die Feuerwehr-Hauptwache an der Werrestraße. Der Kreis Herford empfiehlt eine Verlegung in den Westen der Stadt.

Anlass der Aufforderung zum Umzug sind stark steigende Einsatzzahlen. Dem Bedarfsplan von 2017 lagen 37.022 Einsätze pro Jahr im Kreis Herford zugrunde. Im neuen Plan sind es 47.047 Einsätze, das sind gut 27 Prozent mehr. Diese Zahl und die im Jahre 2002 vereinbarte Hilfsfrist von zwölf Minuten zwischen einer Alarmierung und dem Eintreffen am Einsatzort führen jetzt zu teuren Konsequenzen. So muss in Rödinghausen eine komplett neue Wache gebaut, in Bünde soll die Wache in „Richtung Kreismitte“ verlegt werden. Es werden mehr Rettungswagen stationiert und das Personal dafür und für die Leitstelle um 40 Personen aufgestockt. Die Krankenkassen als Finanzierer des Rettungsdienstes hätten diesen Investitionen bereits zugestimmt. Von den Kommunen erwartet Altenhöner eine nur noch formelle Zustimmung.