Feuerwehr-Bulli in Unfall verwickelt

Vier Personen sind nach Angaben der Polizei am Montagabend auf der L 756 bei einem Unfall zwischen Hövelhof und Sennelager verletzt worden. Unter den Verletzten sind offenbar auch Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Bad Wünnenberg. Alle vier am Unfall beteiligten Personen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Der Mercedes-Bulli der Löschgruppe Helmern der Freiwilligen Feuerwehr Bad Wünnenberg ist am Montagabend in einen Unfall verwickelt worden. Eine 51-jährige Autofahrerin hat nach Angaben der Polizei die Vorfahrt missachtet.

Um 21.10 Uhr wurde am Montagabend die Feuerwehr der Leitstelle Büren zu einen schweren Unfall gerufen. Als die Wehrleute vor Ort eintrafen, mussten die Einsatzkräfte feststellen, dass auch Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr im Kreis Paderborn in den Unfall involviert waren.

Nach bisherigen Angaben der Polizei vor Ort war der Mercedes-Bulli der Löschgruppe Helmern auf dem Weg von Hövelhof in Richtung Sennelager. Zeitgleich beabsichtigte offenbar die 51-jährige Fahrerin eines Mitsubishi Outlander von der Straße Obermeiers Feld aus, unweit der Autobahnzufahrt zur A 33, auf die Landstraße einzubiegen.

Der Mitsubishi Outlander der 51-jährigen Frau wurde schwer beschädigt. Foto: Ingo Schmitz

Nach Angaben der Polizei übersah die Fahrerin dabei offenbar den Feuerwehr-Bulli, der mit drei Personen besetzt war. An der Einmündung stießen die Fahrzeuge mit großer Wucht zusammen. Während die Verletzten per Rettungswagen in die Krankenhäuser gebracht wurden, musste die Landstraße für gut zwei Stunden gesperrt werden. Um kurz nach 23 Uhr wurde die Straße wieder frei gegeben.

Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.