Bruchmühlen/Buer

Ein kleiner Flächenbrand in einem Wald in Bruchmühlens Nachbarort Buer hat am Wochenende die Meller Feuerwehr auf den Plan gerufen. Einem aufmerksamen Wanderer war am Sonntagnachmittag leichter Brandgeruch in einem Waldstück an der Wiehengebirgsstraße aufgefallen.