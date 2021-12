Feuerwehr löscht brennenden Lastwagen

Auf der L 3075 zwischen Volkmarsen und Welda ist am Mittwoch aus noch ungeklärter Ursache ein Lastwagen in Brand geraten. Während der Löscharbeiten war die Landesstraße zwischen Volkmarsen und Welda vollgesperrt.

Das Fahrzeug hatte Hackschnitzel geladen. Die alarmierten Brandschützer aus Volkmarsen rückten gegen 10.30 Uhr aus, um das Feuer zu bekämpfen. Bereits auf der Anfahrt konnten die Feuerwehrleute eine Rauchentwicklung wahrnehmen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle schlugen bereits Flammen aus dem Radkasten. Umgehend nahm der Angriffstrupp unter Atemschutz die Brandbekämpfung vor. Durch den schnellen und effektiven Löschangriff konnte der Entstehungsbrand laut Feuerwehr schnell gelöscht und die Bremsanlage am Lkw-Anhänger gekühlt werden. Somit wurde ein größerer Sachschaden am Brummi vermieden.

Während der Löscharbeiten war die Landesstraße zwischen Volkmarsen und Welda voll gesperrt. Nach einer guten Stunde war der Einsatz der Feuerwehr beendet.