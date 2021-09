Feuerwehr löscht eigenes Gebäude

Kein alltäglicher Einsatz für die Feuerwehr in Bruchmühlen: Die Einsatzkräfte mussten am späten Montagnachmittag ein Feuer in ihrem eigenen Gebäude löschen. Ein Mann (32) atmete Rauchgase ein.

Nach offiziellen Angaben war der Brand gegen 17.30 Uhr in einer Wohnung in dem Haus in Bennien ausgebrochen, in dem auch die Löschgruppe des niedersächsischen Teils des Ortes untergebracht ist. Ein Brandmelder hatte die Bewohner auf die Flammen aufmerksam gemacht.