Feuerwehr löscht Kellerbrand

Defektes Kühlgerät in einem Wohnhaus löst Großeinsatz in Willebadessen-Fölsen aus

Willebadessen

Ein defektes Kühlgerät hat am Donnerstagabend nach Angaben der Feuerwehr einen Kellerbrand in einem Wohnhaus am Holweg in der Willebadessener Ortschaft Fölsen verursacht. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst noch unbekannt.