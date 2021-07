Feuerwehr nun in Erftstadt im Einsatz

Paderborn/Erftstadt

Nach einem erfolgreichen Einsatz an der einsturzgefährdeten Steinbachtalsperre bei Euskirchen hat Kreisbrandmeister Elmar Keuter den Kräften des Wasserförderzuges aus dem Kreis Paderborn, der seit Samstag mit dem so genannten „Hytrans-Fire-System“ (HFS) im Einsatz war, auf der Rückfahrt in den Kreis Paderborn einen Anschlussauftrag übermittelt.