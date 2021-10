Feuerwehr Paderborn muss fast zeitgleich zu drei Einsätzen ausrücken

Die Feuerwehr Paderborn wurde am Samstag gegen 10 Uhr in den Stadtteil Schloß Neuhaus zu einem gemeldeten Kellerbrand alarmiert. Fast zeitgleich ereigneten sich zwei weitere Alarmierungen.

Kellerbrand in Schloß Neuhaus, angebranntes Essen und ein ungeklärter Auslösegrund eines Rauchmelders

Die Feuerwehr Paderborn musste am Samstag zu diesem Kellerbrand in Schloß Neuhaus und fast zeitgleich zu zwei weiteren Einsätzen ausrücken.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr war bereits eine starke Rauchentwicklung aus dem Kellergeschoss eines Reihenhauses ersichtlich. Nach Angaben der Feuerwehr hatten sich die Bewohner des betroffenen Gebäudeteils sowie der angrenzenden Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits selbstständig ins Freie begeben und wurden durch den Rettungsdienst betreut.

Neben der Feuerwehr Paderborn wurden zeitglich Kräfte des Defence Fire and Rescue Service alarmiert. Diese verschafften sich über einen rückwärtigen Eingang Zugang zum Gebäude. Zeitgleich ging ein weiterer Trupp, welcher durch den Löschzug Schloß Neuhaus gestellt wurde, unter Atemschutz über den Hauptzugang in das Kellergeschoss zur Brandbekämpfung vor.

Heizungsanlage als Brandherd

Innerhalb des Kellergeschoss konnten die vorgehenden Trupps die Heizungsanlage des Gebäudes als Brandherd ausmachen, sodass eine zielgerichtete Brandbekämpfung zeitnah eingeleitet und weiterer Schaden am Gebäude abgewendet werden konnte.

Während die hauptamtlichen Kräften der Feuerwehr Paderborn die vorgehenden Trupps absicherten, erste Belüftungsmaßnahmen einleiteten und die benachbarten Teile der Reihenbebauung kontrollierten, ereigneten sich zwei weitere Alarmierungen.

Zu einer parallel ausgelösten Brandmeldeanlage rückten der B-Dienst der Feuerwehr Paderborn sowie weitere Kräfte der freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes aus. Als Ursache für das Auslösen der Brandmeldeanlage konnte angebranntes Essen ausgemacht werden, sodass neben der Belüftung der Räume keine weiteren Maßnahmen durch die Feuerwehr erforderlich wurden.

Nahezu zeitgleich zu dem bereits laufenden Paralleleinsatz kam es zu einer weiteren, dritten Alarmierung durch Auslösung einer internen Brandmeldeanlage. Dieser Einsatz wurde durch den A-Dienst der Feuerwehr Paderborn und die an der Einsatzstelle in Schloß Neuhaus ausgelösten hauptamtlichen Kräfte der Feuer- und Rettungswache Süd abgearbeitet. Entgegen der Meldung des Anrufers, welcher die Feuerwehr verständigt hatte, handelte es sich nicht um seine eigene Wohnung, sondern die Nachbarwohnung.

Wohnungstür gewaltsam geöffnet

Da diese aktuell unbewohnt war, musste die Wohnungstür durch die Feuerwehr gewaltsam geöffnet werden. Nach anschließender Erkundung konnte kein Auslösegrund des dort vorhandenen Rauchmelders ausgemacht werden.

In der Zwischenzeit wurden an der Einsatzstelle Kellerbrand-Schloß Neuhaus die Nachbargebäude erkundet und eine Rauchausbreitung festgestellt, sodass weitere Entrauchungsmaßnahmen in den angrenzenden Gebäudeteilen durch die hauptamtlichen Kräfte der Feuer- und Rettungswache Nord eingeleitet wurden.

Des Weiteren wurden die vom Brandereignis in Mitleidenschaft gezogenen Hausversorgungsleitungen abgesperrt und provisorisch bis zum Eintreffen des Energieversorgers gesichert. Nach abschließender Kontrolle und Freimessung der betroffenen Gebäudeteile konnte die Einsatzstelle nach einer Einsatzdauer von circa eineinhalb Stunden an die Polizei und den Objektverantwortlichen übergeben werden.