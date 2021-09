Feuerwehr rettet 66-Jährige aus Auto

Zwei Verletzte bei Unfall in Bielefeld-Gadderbaum

Bielefeld

In der Nähe des Botanischen Gartens am Bielefelder Lönsweg ereignete sich am Sonntagmittag ein Verkehrsunfall, bei dem ein 70-jähriger Bielefelder schwer und seine 66-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Die Frau musste von der Feuerwehr aus dem havarierten Opel Corsa gerettet werden.

Von Christian Müller