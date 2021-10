Feuerwehr rettet Hund

Die Feuerwehr hat am Mittwoch einen Hund aus einer stark verrauchten Wohnung gerettet. Die Bewohner hatten sich bereits in Freie gebracht.

Ein technischer Defekt in einem Backofen hat am Mittwoch in der Mittagszeit für einen Feuerwehreinsatz in Bonneberg gesorgt. Gegen 13.30 Uhr wurde Alarm für die Löschgruppen Bonneberg und Vlotho und für die Tagesalarmbereitschaft ausgelöst: In einem Wohnhaus an der Loher Straße unweit der Nachbarstadt Bad Oeynhausen war es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.