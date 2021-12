Feuerwehr rettet schwer verletzten Autofahrer (33)

Alleinunfall in Büren-Brenken am Loretoberg: Mann laut Polizei alkoholisiert

Büren-Brenken

Ein 33-jähriger Autofahrer, laut Polizei alkoholisiert, ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in Büren-Brenken am Loretoberg verunglückt. Er wurde schwer verletzt.

