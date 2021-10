Feuerwehr spendet für Flutopfer

Zahlreiche Hilfskräfte der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes aus Ostwestfalen wurden nach der Flutkatastrophe im Sommer in die betroffenen Regionen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz entsandt, um zu helfen. Der Förderverein des Löschzugs Lichtenau hat gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt einen Spendenaufruf für die durch die Flutkatastrophe in Not geratenen Feuerwehrangehörige sowie deren Hinterbliebenen gestartet. Um schnell, unbürokratisch und zielgerichtet helfen zu können, wurde auf vorhanden Strukturen zurückgegriffen. So wurden die Spenden gezielt für die Weitergabe an den Solidaritätsfonds der Feuerwehren in NRW gesammelt. Nach Abschluss der Spendenaktion kamen beim Förderverein 4200 Euro zusammen. Weitere Spenden in Höhe von 4000 Euro kamen aus den 13 Löschgruppen und -zügen der Freiwilligen Feuerwehr Lichtenau zusammen.

