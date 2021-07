Höxter/Ovenhausen

Sirenenalarm, Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Ovenhausen, mehrere Feuerwehrwagen mit Drehleiter im Einsatz: Zu einem Kaminbrand an der Hauptstraße ist die Feuerwehr an diesem Samstag gegen 17.45 Uhr gerufen worden. Rauch quoll aus dem Schornstein eines Hauses gegenüber des Gasthauses am Jakobsweg.