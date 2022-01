Feuerwehr verschärft die Einsatzregeln

Hygieneregeln beachten, Abstand halten, Kontakte reduzieren: Diese Tipps gelten in Corona-Zeiten für jeden, besonders aber für Einsatzkräfte. Zum Schutz vor dem Virus hat die Feuerwehr Warburg zum Jahreswechsel ihre Umgangsregeln verschärft.

Das erklärt Jürgen Rabbe, Leiter der Feuerwehr Warburg, auf Nachfrage. Hintergrund sei das Auftauchen der Omikron-Variante des Coronavirus in der Region und die Reaktion der Behörden darauf: Am 27. Dezember habe das NRW-Innenministerium einen Runderlass an die Wehren gesandt und darin die besonderen Regeln für Einsatzkräfte betont.