Feuerwehr weiht Neubau ein

Bad Wünnenberg

Auch ein tüchtiger Herbststurm konnte am Freitagabend die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr Bad Wünnenberg nicht daran hindern, ihr neues Feuerwehrgerätehaus, passenderweise in der Burgstraße mit der Hausnummer 112, feierlich einzuweihen. Mit Blaulicht zog der Löschzug vom alten Gerätehaus in der Unterstadt zum Neubau in der Oberstadt, nahe dem neuen Baugebietes Iserkuhle.

Von Brigitta Wieskotten