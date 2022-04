Feuerwehr zum Anfassen

Stolz lugt Moritz unter dem Feuerwehrhelm hervor. Löschgruppenführer Peter Lahrmann hat dem Steppke den noch ein wenig zu großen Helm auf dem Kopf gesetzt. Aber das wird sich ändern: In ein paar Jahren könnte der Helm passen und die Freiwillige Feuerwehr Stemwede hätte dann ein neues Mitglied.

Tag der offenen Tür im Feuerwehrgerätehaus in Stemwede-Westrup

Sowieso herrschte am Ostersonntag rings um das Feuerwehrhaus in Westrup großer Trubel, als die Löschgruppe Wehdem-Westrup im Rahmen eines Tages der offenen Tür Einblick in die Technik und Ausstattung des Feuerwehrhauses bot. Dieses war im Oktober 2019 fertig gestellt worden.

„Wir möchten der Bevölkerung gerne zeigen, wie wir hier in dem schicken Feuerwehrhaus untergebracht sind“, sagt Löschgruppenführer Peter Lahrmann. Zusammen mit seinen Stellvertretern Jan Struckmann und Sven Wessel freute er sich über das große Interesse der Besucher, einmal hinter die Kulissen des Gerätehauses zu blicken.

"Kameraden sind im Nu zur Stelle"

Dabei kamen Jung und Alt gleichermaßen auf ihre Kosten. Nicht nur das lichtdurchflutete Gerätehaus begeisterte mit seiner innovativen Technik, auch die Löschfahrzeuge wurden gern in Augenschein genommen. Diese stießen vor allem auf das Interesse der jüngsten Besucher, die es liebten einmal im richtigen Feuerwehrauto Platz zu nehmen oder die Feuerwehrspritze selbst in der Hand zu halten.

Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Wehdem-Westrup Freuten sich über großes Interesse beim Tag der offenen Tür am Feuerwehrgerätehaus in Westrup (von links): Sven Wessel, stellvertretender Bürgermeister Hans-Henning Köchy, Peter Lahrmann, stellvertretender Wehrführer Matthias Maler und Jan Struckmann. Foto: Heidrun Mühlke Einmal mit der Feuerwehrspritze hantieren ist nicht nur ein Spaß für die Kleinen: Ida mit ihrer Mama Annika. Foto: Heidrun Mühlke Matthias Pelzer (links) gab einen Einblick in die Technik und Ausstattung des Fahrzeugs. Timo Kassen zeigte sich erstaunt, wie schwer das Atemschutzgerät ist. Foto: Heidrun Mühlke Stefanie Klepper von der Westruper "Rappelkiste" zeigte ihr künstlerisches Talent und malte ein Feuerwehrauto auf die Wange von Sophie. Foto: Heidrun Mühlke Lian und Sandro (von links) genossen es, einmal im richtigen Feuerwehrauto Platz nehmen zu können. Foto: Heidrun Mühlke Ein Kuchenbuffet gehörte beim Tag der offenen Tür dazu. Lara Högemeier und Melanie Wessel (von links) servierten die süßen Leckereien. Foto: Heidrun Mühlke

Großes Interesse zeigten die Besucher auch an der modernen Technologie der Alarmierung der Rettungskräfte. Egal, ob Großbrand, Ölspur oder ein umgestürzter Baum: Die Feuerwehrkameraden seien im Nu zur Stelle, um Hilfe zu leisten, machte Lahrmann deutlich.

Löschgruppe zählt 60 Aktive

Mit dem Tag der offenen Tür bot sich für die Löschgruppe Wehdem-Westrup eine gute Möglichkeit ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken, über ihre Arbeit zu informieren aber auch Tipps für den Brandschutz zu geben. Etwa 60 Aktive zählt die Löschgruppe. Aber es dürften sich gerne noch mehr Feuerwehrkameraden dazu gesellen.

Um den Tag der offenen Tür zu einem Erlebnis für alle Generationen zu machen, hatten die Verantwortlichen die Alten Herren vom TuS Stemwede für den Getränkeausschank sowie einige Erzieherinnen der Kindertagesstätte Rappelkiste mit ins Boot geholt und Kindergartenleiterin Stefanie Klepper malte den jüngsten Besuchern als Erinnerung blinkende Feuerwehrautos auf die Wangen.

Und weil Spiel und Spaß gleichermaßen wie kleine Infotouren durch das Gebäude hungrig und durstig machen war neben den üblichen Leckereien vom Grill am Nachmittag das Kuchenbuffet mit selbst gebackenen Torten von den Feuerwehr-Frauen besonders beliebt. Für einen musikalischen Ausklang hatte die Löschgruppe im Festzelt gesorgt. Zuvor wurde traditionell das Osterfeuer entzündet.