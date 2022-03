Feuerwerk der Spielkunst

Weihnachten ist lange vorbei. Doch im Schlussbild der am Theater Bielefeld aktuell gegebenen Richard-Strauss-Oper „Ari­adne auf Naxos“ glänzt nicht nur die Bühne im vollen Lichterkettenornat.

„Ariadne auf Naxos“ von Richard Strauss in Bielefeld: Szene mit Katja Starke, Lianghua Gong, Caio Monteiro, Lorin Wey, Veronika Lee und Yoshiaki Kimura (von links).

Auch die Prinzessin Ariadne und der Gott Bacchus, nach langer Irrfahrt endlich doch noch in Liebe vereint, strahlen wie zwei Tannenbäume. Nun, da stellt sich schon die Frage, was Regisseur Jan Eßinger und sein Inszenierungsteam mit diesem überraschenden Beleuchtungsbrimborium wohl andeuten möchten. Librettist Hugo von Hofmannsthal spricht an jener Stelle mal von einem Sternenhimmel, mal von einem Baldachin, der sich über den Liebenden herabsenkt.