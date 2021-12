Feuerwerk-Verbot ändert nichts an Not

Der Verkauf von Silvesterraketen und Böllern ist in diesem Jahr per Gesetz verboten. Die Aktion „Brot anstatt Böller“ in Warburg sei aber trotzdem nicht überflüssig, betonen die Organisatoren.

„Die Not am Mittagstisch bleibt ja – auch wenn in diesem Jahr keine Böller verkauft werden dürfen“, sagt Christian Voß, Initiator des Projekts. Aus diesem Grund rufen auch in diesem Jahr die evangelische Kirchengemeinde Altkreis Warburg, die katholischen Kirchengemeinden der Alt- und Neustadt, der Heimat- und Verkehrsverein, die Bürgerstiftung, die Feuerwehr und die Hansestadt Warburg gemeinsam zu Spenden auf, um den Warburger Mittagstisch der Diakonie zu unterstützen.