Feurige Sommer-Rhythmen im Palastzelt

Feurige Rhythmen hallen bei Sonnenuntergang durch das gigantische Palastzelt am Safariland. Beim zweistündigen Auftritt von Shootingstar Álvaro Soler gab es am Samstagabend ein Programm für die ganze Familie. Knapp 1000 Fans sind zur Konzertreihe „Vor Deiner Tür“ nach Schloß Holte-Stukenbrock gekommen.

Mit Sommerhits und gefühlvollen Balladen hat Popsänger Álvaro Soler die Zuschauer am Samstagabend im Palastzelt am Safariland restlos begeistert.

„Endlich mal wieder raus aus dem lästigen Corona-Alltag“, hieß es für die Besucher, verbunden mit Sommerhits, jede Menge guter Laune und spektakulären Lichteffekten. Schon beim furiosen Intro mit dem ersten Song „La Libertad“ (Die Freiheit) reißt es das Publikum von den Stühlen. Von der ersten Sekunde an gehen die Zuschauer mit, fangen an zu tanzen und wiegen sich im Takt der eingängigen Musik. „Ihr seid echt viele hier. Es macht richtig Bock im Zirkuszelt von Schloß Holte. Wie lange haben wir auf diesen Moment gewartet. Dass wir uns endlich wieder in die Augen sehen, ist das Schönste, was es gibt“, begrüßt der Künstler seine Fans und scheint ihnen damit förmlich aus der Seele zu sprechen.