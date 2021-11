Fiasko wie mit der Fichte vermeiden

Kahle Bergrücken oder weite Flächen, auf denen die Fichten drei Jahre der Dürre nicht überlebt haben – schockiert sind nicht nur die Spaziergänger. Um Waldbesitzern aufzuzeigen, wie sie am sinnvollsten aufforsten, hat das Regionalforstamt OWL am Samstag zum ersten Pflanz- und Pflegetag auf das Gelände hinter dem Schlieffenhof eingeladen.

„Es gibt den Wunschwald: Naturschützer hätten gern zwölf Baumarten gemischt, die Harvester hätten am liebsten Fichte in Monokultur. Wir setzen auf einen Mischwald mit vier bis fünf Arten – zur Fichte kommen Weißtanne, Douglasie, Kiefer, Eiche oder Buche. Würden wir der Natur freien Lauf lassen, hätten wir auf den Totholzflächen in Zukunft wieder Fichtenwald, das Saatgut ist in der Erde. Fichten sind dominant und lassen Eiche und Buche keine Chance“, sagt Markus Rübsamen, Leiter des Forstbetriebsbezirks Schloß Holte-Stukenbrock im Regionalforstamt Ostwestfalen-Lippe. Aber: „Wie es lief, lief‘s blöd. 80 Prozent des Fichtenbestandes sind abgestorben.“ Rübsamen sagt, die Wirtschaft brauche die Fichte – aber im Mischwald. Sie dort zu kultivieren und zu ernten sei zwar aufwendiger und teurer, minimiere aber das Risiko, in Zukunft noch mal solch dramatische Ausfälle zu bekommen.