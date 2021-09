Fiat fährt auf Motorrad auf

55-Jähriger kommt nach Unfall in Stemwede-Haldem mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Stemwede

Bei einem Unfall in Haldem in Höhe der Tankstelle des Hahme-Marktes ist am frühen Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer aus Diepholz verletzt worden. Der 55-jährige Biker wurde nach einer Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Minden geflogen.