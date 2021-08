Fibel liefert Vorschläge für Sanierung

Satzung soll den historischen Ortskern von Schloß Neuhaus in seiner Gesamtheit schützen

Paderborn-Schloß Neuhaus

Möglichst noch in diesem Jahr soll der historische Ortskern von Schloß Neuhaus als Denkmalbereich definiert werden. Das kündigte Stadtdenkmalpfleger Thomas Günther im Bezirksausschuss Schloß Neuhaus an. An diesem Mittwoch wird er das Thema auch noch einmal im Kulturausschuss vorstellen.

Von Maike Stahl