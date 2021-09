Film zeigt Überführung der Museumslok

Doch wie ist die alte Dame eigentlich an ihren jetzigen Standort gekommen? Die Antwort auf diese Frage gibt ab sofort ein Film auf dem Youtube-Kanal „Heimatliebe Altenbeken“, den seinerzeit der mittlerweile verstorbene Warnfried Moock gedreht hatte. Alfons Struck hat den Film digitalisiert und aufbereitet. „Ich hatte schon länger die Idee, dass alte Filmschätze nicht irgendwo verstauben sollten. Mit Bürgermeister Matthias Möllers und Steffi Klüter sind wir auf die Idee eines eigenen Youtube-Kanals gekommen“, erzählt der Eisenbahner, der mittlerweile im Ruhestand ist.

So entstand der Youtube-Kanal „Heimatliebe Altenbeken“, um den sich federführend die Ortsvorsteherin Stefanie Klüter kümmert. Hierüber sollen zukünftig sowohl historische wie auch aktuelle Clips aus Altenbeken mit Heimatbezug veröffentlicht werden.

Den Auftakt macht ein Video mit dem etwas sperrigen Titel „Überführung Lok 044 389 5 von Paderborn Nord nach Altenbeken 1977“. Dahinter verbirgt sich historisches Filmmaterial, das die Museumslok auf ihrem letzten Teilstück der Reise von zeigt. „Die Witwe von Warnfried Moock hat mir den Film zur Verfügung gestellt“, erzählt Alfons Struck. Der 64-Jährige hat den Film mit Musik vom Bahnorchester Altenbeken unterlegt, in dem er auch selbst Mitglied ist.

Stefanie Klüter hofft jetzt, dass der Youtube-Kanal demnächst mit weiterem Filmmaterial aus der Eggegemeinde gefüllt werden kann. „Ich lade alle Leute, die einen Film mit oder über Altenbeken haben und über die entsprechenden Bildrechte verfügen, dazu ein, mir diese Filme zu übergeben. Ich lade sie dann gerne hoch, um sie einem breiten Publikum und der Nachwelt zur Verfügung zu stellen“, sagt Klüter.

Als weiteres Video könnte sie sich den Film „Die Kirche brennt“ über den Kirchenbrand vorstellen. „Hier bin ich in Gesprächen mit der Feuerwehr“, erzählt Stefanie Klüter. Sie hofft aber auch auf rege Beteiligung der Altenbekener, die „sicher noch das ein oder andere Schätzchen im Keller haben“.

Bis dahin bietet das Video von der Lok-Überführung beste Unterhaltung. Es zeigt, manchmal leicht verwackelt und leicht unscharf, wie der Koloss in Paderborn in Tender und Lok geteilt und auf zwei Anhänger gerollt wurde. Ein Auto fuhr vorneweg und die beiden Tieflader durch Paderborn, Benhausen und Neuenbeken in Richtung Eggegemeinde hinterher. Am Straßenrand standen Schaulustige, Kinder fuhren mit ihren Rädern ein Stück neben der Lok her. „Im Führerraum der Lok saß Johannes Schöttler, der die Lok auch nach Paderborn überführt hat“, erinnert sich Ortsheimatpfleger Rudolf Koch, der damals Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer und Anwärter Ortsgruppe Altenbeken (GDL) war.

Besonders spektakulär sah es aus, als die Lok unter dem Viadukt durch transportiert wurde, über das sie viele Jahrzehnte gerollt ist. Ihr letzter Standort sollte bei der Alten Dorfschmiede vor dem Eggemuseum sein. Die Gleisanlage hatte seinerzeit Werkmeister Ronald Lange mit seinen Kollegen verlegt, berichtet Rudolf Koch. Mehrere Männer halfen 1977 dabei, erst den Tender und dann die Lok über eine Rampe aus Schienen an ihren zukünftigen und letzten Standort zu manövrieren. Im Film sind Kinder zu sehen, die die Szene von außen beobachten. Auf beiden Seiten stehen zahlreiche Schaulustige und fachsimpeln.

Wer Filmmaterial für den Youtube-Kanal zur Verfügung stellen möchte, kann sich bei Stefanie Klüter unter Telefon 05255/933190 oder 0163/1867008 melden oder eine E-Mail an chronik.altenbeken@t-online.de schreiben.

www.youtube.com/channel/UCs9-G9ab_E9N6spCqihDpXQ