„Film zur falschen Zeit“

Peter Schanz will mit Musik-CD neues Interesse an seinem außergewöhnlichen Western wecken

Am Samstag erscheint eine CD mit 16 Songs, unter ihnen „Cowboy‘s Dream“, der Titelsong des Films, den Peter Schanz wie die anderen Lieder selbst eingesungen hat. Es ist seine Variante des Klassikers „My Rifle, my Pony and me“ aus dem legendären Western „Rio Bravo“ (1959) mit John Wayne und Dean Martin, der das Lied damals auch anstimmte. „Viele haben mich gefragt: Was ist mit dem Song? Der ist toll, kann man ihn nicht bekommen?“, erzählt Peter Schanz.