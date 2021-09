Filmabende und neue Ausstellungen

Höxter

Seine Werke gibt es in allen Formaten – vom kleinen Holzschnitt bis zum großflächigen Bild. Mit jedem Besuch des Forums Jacob Pins in Höxter entdeckt man neue Details, die einen berühren. Ob Einzel- oder Dauerausstellung, Lesungen, Gespräche und Konzerte – in dem kleinen, aber feinen Kunstmuseum ist genügend Platz für große Ideen und anspruchsvolle Veranstaltungen.

Von Harald Iding