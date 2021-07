Filmerlebnis unter freiem Himmel

Wenn warme Temperaturen und späte Sonnenuntergänge dazu einladen, schöne Sommerabende unter freiem Himmel zu verbringen, ist es Zeit für das einzigartige Freiluftvergnügen in Paderborn: Das Sommernachtskino.

Paderborner Sommernachtskino auf dem Marstallgelände in Schloß Neuhaus

Noch bis zum 9. August öffnet das Pollux by Cineplex kurzzeitig seinen 10. Saal unter freiem Himmel und lädt zum Open-Air-Kino vor traumhafter Kulisse ein. Auch in diesem Jahr findet das cineastische Ereignis wieder auf dem Marstallgelände im Schlosspark in Schloß Neuhaus statt.

Zum diesjährigen Programm gehören unter anderem aktuelle Blockbuster wie „Fast & Furious 9“, aber auch Wohlfühlfilme wie „Mamma Mia“. Es befinden sich natürlich auch familienfreundliche Filme im Programm, damit jeder in den Genuss des Freiluftkinos kommen kann. Wie im vergangenen Jahr wird es zusätzlich an beiden Montagen einen Überraschungsfilm in der aus dem Pollux bekannten Reihe „Sneak Preview“ geben, bei der die Filme bereits vor ihrem eigentlichen Erscheinungsdatum gezeigt werden. Der Clou daran: Welcher Film läuft, wird vorher nicht bekannt gegeben.

Abgerundet wird das Programm durch die Veranstaltung „Junger Kurzfilm OWL“. In Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Paderborn findet am Sonntag, 8. August, eine Kurzfilmnacht statt, bei dem unter anderem die Filmemacher und auch eine Jury vor Ort sein werden, die die Filme anschließend bewertet.

Der Einlass beginnt täglich um 20.15 Uhr. Für das leibliche Wohl wird in Form von Popcorn, Nachos und Getränken gesorgt. Das Filmprogramm startet bei ausreichender Dunkelheit. Tickets kosten 10 Euro, ermäßigt 8,50 Euro; Sneak Preview 7,50 Euro und Junger Kurzfilm OWL 7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Es gibt sie ausschließlich online und nicht an der Ticketkasse im Pollux. Weitere Informationen und Tickets finden Interessierte unter cineplex.de/paderborn