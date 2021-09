Kunstfest Via Nova endet mit vielfältigem Programm am Wochenende

Höxter

Das dritte Via-Nova-Kunstfest in Corvey ist am Wochenende mit einem abermals vielfältigen Programm ausgeklungen. An drei Wochenenden hat das Kunstfest von Ende August an zahlreiche Besucher angezogen – besonders viele Gäste aus der gesamten Bundesrepublik hatten sich auf den Weg in das Weserbergland gemacht.

Von Dagmar Korth