Finanziell gut aufgestellt

Während der Generalversammlung der 8. Husaren Buke wurde ein neuer Vorstand für zwei Jahre gewählt. Der in seinem Amt bestätigte 1. Vorsitzende Sven Scharnhorst dankte allen aktiven und passiven Mitgliedern für ihr Engagement und ihre Treue zum Verein während der andauernden Pandemie.

Mehr als 60 anwesende Kameraden gedachten zu Beginn der Versammlung der im zurückliegenden Jahr verstorbenen Kameraden Franz Bendfeld, Udo Lüke, Bernhard Sendermann und Ehrenmitglied Herman Koeh­ling. Bei den anschließenden Wahlen wurde neben Sven Scharnhorst auch der 2. Vorsitzende Johannes Bannenberg wiedergewählt. Joachim Padberg (1. Kassierer), Peter Meilwes (2. Schriftführer), Michael Simon (1. Gerätewart), Marvin Block (2. Gerätewart), Daniel Born (Notenwart) und René Rüther (Jugendwart) wurden ebenfalls einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Jonas Bölte übernimmt das Amt des 2. Schriftführers von Frederik Meilwes, der nach langjähriger Tätigkeit aus dem Vorstand ausscheidet. Zudem wurde Benedikt Bölte als 1. Schriftführer einstimmig in den Vorstand gewählt. Neben dem musikalischen Leiter Florian Gräf wurde zusätzlich Michael Waldhoff als Beisitzer in den Vorstand berufen.

Der Vorstand (von links): Joachim Padberg, Michael Waldhoff, Marvin Block, Michael Simon, Sven Scharnhorst, Benedikt Bölte, Peter Meilwes, Johannes Bannenberg, Jonas Bölte, Daniel Born, René Rüther und Florian Gräf. Foto:

Nach dem Grünkohlessen wurden zahlreiche Mitglieder für Ihre langjährige aktive Mitgliedschaft geehrt: Hans-Dieter Winkler, Markus Rüther (40 Jahre), Detlef Born (35 Jahre), Stefan Bentler (30 Jahre), sowie Stefan Bussmann (10 Jahre). Darüber hinaus wurden folgende Ehrungen des Vorjahres aufgrund der ausgefallenen Mitgliederversammlung nachgeholt: Reinhard Hoischen (55 Jahre), Ulrich Lüke (50 Jahre), Michael Bendfeld (45 Jahre), Theo Grebe (30 Jahre), Peter Meilwes (25 Jahre), Sebastian Bannenberg, Joachim Padberg (20 Jahre) und Marvin Block (10 Jahre).

Kassierer Joachim Padberg führte in seinem Bericht aus, dass die Buker Husaren trotz der Corona-Pandemie finanziell bisher gut aufgestellt seien. Dank der erhaltenen Unterstützung durch die öffentliche Hand, Einzelspenden und insbesondere durch den dem Verein treu ergebenen Förderverein konnte die Nachwuchsausbildung gestemmt und darüber hinaus Investitionen wie neue Uniformjacken und Stiefel getätigt werden. Nach seinem Jahresbericht erntete der Vorsitzende des Fördervereins Dietmar Leineweber stellvertretend für alle Förderer Beifall für diese großzügige Unterstützung.