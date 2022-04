Finanzielle Hilfe aus Paderborn jetzt auch für Debrecen

Um sich ein Bild von der Lage in Paderborns polnischer Partnerstadt Przemysl und an der ukrainischen Grenze zu machen und dabei auch direkt mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, ist Bürgermeister Michael Dreier am Donnerstag mit Vertretern des Deutsch-Polnischen Freundeskreises Paderborn und der Malteser zu einer Fahrt nach Polen aufgebrochen. Darüber hinaus unterstützt die Stadt Paderborn jetzt auch die ungarische Partnerstadt Debrecen finanziell. Das teilte jetzt die Stadt mit.

Menschen gehen am Grenzübergang Medyka kurz hinter der ukrainischen Grenze auf polnischer Seite an den Flaggen der Ukraine und Polens vorbei. Paderborns Bürgermeister Michael Dreier besucht die Partnerstadt Przemysl, um sich vor Ort selbst ein Bild von der aktuellen Situation zu machen.

Zu seiner Reise nach Przemysl hatte Dreier dazu alle Paderborner Hilforganisationen eingeladen. „Mit diesem Besuch wollen wir die enge Verbundenheit und die große Solidarität der Paderborner Bürgerschaft und der gesamten Region zum Ausdruck bringen“, so Michael Dreier. In Przemysl wird die Paderborner Abordnung von Przemysls Bürgermeister Wojciech Bakun begleitet. Besucht werden Flüchtlingsunterkünfte, der Bahnhof, in dem die ukrainischen Flüchtlinge ankommen, sowie die Abfertigungshallen, in denen die ankommenden Hilfsgüter koordiniert, weitergeleitet und verteilt werden. Auch über die Verwendung der aus Paderborn gelieferten Hilfen macht sich die Abordnung ein Bild.

Im Gepäck hat Michael Dreier auch eine Urkunde. Diese möchte er seinem polnischen Amtskollegen überreichen, um damit das große Engagement aller Helfer in Przemysl zu würdigen und auf die Hilfsbereitschaft und Solidarität bei der Bewältigung dieser Herausforderung hinzuweisen. Die fünfköpfige Abordnung, die mit einem Bulli unterwegs ist, wird am Samstagabend wieder in Paderborn zurückerwartet.

Außerdem bekommt auch Paderborns Partnerstadt Debrecen in Ungarn – 100 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt – Hilfe aus Paderborn. Denn auch wenn man in Debrecen infrastrukturell recht gut aufgestellt ist, steigt der Bedarf an finanziellen Mitteln zur Unterstützung der Geflüchteten. Aus diesem Grund telefonierte Bürgermeister Michael Dreier mehrfach mit seinem Amtskollegen in Debrecen, Dr. László Papp. 10.000 Euro vom städtischen Spendenkonto sind mittlerweile in Debrecen angekommen und können vor Ort für die Beschaffung von notwendigen Waren genutzt werden. Die Bürgermeister Dreier und Papp stehen weiter in engem Kontakt, um über etwaige benötigte Hilfe für Debrecen zu sprechen, so die Stadt.

Zur Unterstützung vor Ort, insbesondere für die Förderung von geflüchteten Schulkindern, hat der Deutsch-Ungarische Freundeskreis Paderborn bereits vor einiger Zeit ein Spendenkonto eingerichtet (IBAN: DE10 4726 0121 8 704 5454 01, Stichwort „Spende für ukrainische Schulkinder in Debrecen“.