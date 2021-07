Findelkinder startklar für die Freiheit

Eichhörnchen sind für Sylvia Soffel-Engel Hobby und Berufung. In Sende päppelt die Tierschützerin die putzigen Nager mit viel Liebe auf.

Derzeit kümmert sie sich um 27 wuselige Nager, um sie auf ein Leben in Freiheit vorzubereiten. Gerade mal 58 Gramm leicht und nur wenige Zentimeter groß ist Feivel, der zu den jüngsten Findelkindern gehört. Auf den ersten Blick ist das etwa sechs Wochen alte Jungtier kaum zu sehen, das sich mit seinen drei Geschwistern in einem Ersatznest eingemummelt hat. Als Sylvia Soffel-Engel es vorsichtig raus nimmt, wird es schlagartig munter. Als es seine Aufzuchtmilch bekommt, legt das Junge die Pfötchen um die Spritze und saugt genüsslich schmatzend an dem Nuckel. Dann bekommt der Winzling eine Bauchmassage, um die Verdauung zu fördern.