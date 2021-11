Firma „HOWO“ ist sein Lebenswerk

Tischlermeister Franz Hoppe (90) aus Wormeln ist jetzt mit dem äußerst selten vergebenen Eisernen Meisterbrief geehrt worden. Auf den Tag genau vor 65 Jahren hatte er in Bielefeld seine Meisterprüfung abgelegt.

Besondere Ehrung bei „HOWO“ in Wormeln (unten von links): Prokurist Günter Hoppe, Franz Hoppe, Firmeninhaber Martin Hoppe sowie (oben von links) Jonas Austermühle (Schwiegersohn von Martin Hoppe), stellvertretender Obermeister der Handwerkskammer Rainer Derenthal und in dritter Generation Philipp Hoppe (Sohn von Günter Hoppe).

Der stellvertretende Obermeister Rainer Derenthal überbrachte dem Jubilar die Auszeichnung während einer kleinen Feierstunde. Franz Hoppe ist Gründer des Wormelner Unternehmens “HOWO“, das insbesondere mit seinen Kunststofffenstern und Haustüren einen guten Ruf über die Region hinaus genießt. “HOWO“ hat zur Zeit 19 Mitarbeiter.

Franz Hoppe begann 1947 im Alter von 15 Jahren eine Lehre bei Tischlermeister Wilhelm Schilp in seinem Geburtsort Wormeln. 1950 legte er die Gesellenprüfung ab und arbeitete im Anschluss noch weitere zwei Jahre im Betrieb weiter. 1952 zog der junge Handwerker nach Hagen-Haspe. Dort war er bei der Ladenbaufirma Rührup beschäftigt.

Von Anfang 1955 bis Ende 1956 arbeitete Hoppe bei der Tischlerei H. Fassbender in Warburg und bestand während dieser Zeit mit gerade einmal 25 Jahren seine Meisterprüfung. Sein Meisterstück: ein Wohnzimmerschrank.

Seit 1960 eigener Chef

Von 1957 bis 1960 arbeitete der junge Meister bei der Warburger Firma Tolges. Im Mai 1960 machte sich Franz Hoppe, der im Jahr zuvor seine Gattin Irmgard geheiratet hatte, einer kleinen Tischlerei im elterlichen Haus selbstständig. Er beschäftigte zunächst einen Gesellen und einen Lehrling. Im Jahre 1970 kaufte er das Gebäude der ehemaligen Schule in Wormeln und zog nach dem Umbau mit seinem Tischlereibetrieb in diese um. Der Betrieb wuchs schnell. Er wurde mehrfach umgebaut und erweitert.

1997 in den Ruhestand getreten

Insgesamt bildete „HOWO“ 15 Tischler und zwei Tischlerinnen aus, auch gingen aus dem Betrieb drei Tischlermeister hervor. Zusätzlich wurden vier Bürokaufmänner und zwei Bürokauffrauen ausgebildet. In diesem Jahr hat Christian Maier seine Ausbildung im Büromanagement mit Erfolg abgeschlossen und wurde übernommen. 1997 trat Tischlermeister Franz Hoppe in den wohlverdienten Ruhestand. Den Betrieb übergab er an seinen ältesten Sohn, dem Holztechniker und Tischlermeister Martin Hoppe. Prokurist wurde sein Sohn Günter, der ebenfalls Tischlermeister ist.

Der Jubilar selbst erfreut sich an seiner Familie und seinen neun Enkelkindern sowie den drei Urenkeln.