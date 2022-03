Firmen im Kreis Höxter erhalten fast 54 Millionen Euro

Diese seien insbesondere durch die staatlich verfügten Betriebsschließungen, wie in Bereichen des Hotel- und Gaststättengewerbes sowie des Einzelhandels nötig geworden. „Hinzu kamen internationale Lieferkettenunterbrechungen im verarbeitenden Gewerbe, welche diese Unternehmen auch massiv während der Corona-Pandemie in ihrer Betätigung eingeschränkt haben“, sagt Geschäftsführer Michael Stolte.

Bilanz für den Kreis

Nun liegt die Bilanz für diese staatlichen Unterstützungen für die Unternehmen und Gewerbetreibenden im Kreis Höxter vor. In den sogenannten November- und Dezemberhilfen des auslaufenden Jahres 2020 flossen 14,5 Millionen Euro an die Unternehmen. Im Jahr 2021 wurden zunächst über fünf Phasen des Programms „Überbrückungshilfe“ insgesamt 37 Millionen Euroausgezahlt und darauffolgend im Programm „Neustarthilfe“ nochmals 2,2 Millionen. Insgesamt über alle drei Programmbereiche somit 53,7 Millionen Euro. Die Höhe der finanziellen Hilfen in den einzelnen Programmen variiert stark. Begründet ist das durch die teilweise sehr unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen für die Berechnung der Unterstützungen, die auch in den unterschiedlichen Phasen der einzelnen Programme immer wieder geändert und angepasst wurden.

Michael Stolte ist Chef der GfW im Kreis Höxter. Foto: Jan Gruhn

„Mit den von Bund und Land aufgelegten Programmen konnten in vielen Fällen zumindest Teile der Umsatzausfälle durch die verfügten Betriebsschließungen in den Corona-Lockdowns abgefedert und so die Existenz der Unternehmen und Selbstständigen gesichert werden“, erläutert Michael Stolte. Dieses Ergebnis sei aber nur erreicht worden, indem verschiedene Institutionen miteinander gut zusammengearbeitet hätten. Zu nennen seien hier die steuerberatenden Berufe, die die Wirtschaftshilfen in teilweise komplexen Verfahren beantragt haben und die Bezirksregierungen, welche die Bewilligungen, Auszahlungen und Abrechnungen durchführen.

Investitionen in Krise

Neben den Wirtschaftshilfen für von der Corona-Pandemie betroffenen Unternehmen sind aber auch weitere Zuschüsse in die Unternehmen geflossen. Einige Unternehmen aus der Industrie und dem verarbeitenden Gewerbe mit überregionalen Absatzmärkten für ihre Produkte und Dienstleistungen haben die Krise als Chance genutzt, die eigene Wettbewerbsfähigkeit durch gezielte Investitionen in Gebäude, Maschinen und Anlagen zu verbessern. 12 Unternehmen im Kreisgebiet haben Investitionskostenzuschüsse in Höhe von insgesamt 3,8 Millionen Euro über die NRW-Bank erhalten. Hinter dieser Zuschusssumme stehen betriebliche Investitionen in Höhe von 25,3 Millionen Euro in den Antrag stellenden Unternehmen sowie die Schaffung von 48 neuen Arbeitsplätzen und die Sicherung von 95 Stellen in den Betrieben.

Zukunftsfähig

„Nicht nur Krisenbewältigung, sondern auch Investitionen in Digitalisierung, neue Technologien und die nachhaltige Unternehmensentwicklung zur Verbesserung der eigenen Marktposition haben wir im Jahr 2021 gesehen. Nach der Krise 2008/2009 ein klares Signal für eine resiliente Wirtschaftsstruktur im Kreis“, resümiert Stolte. Durch den Verbleib des in den Förderkulisse der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ könnten bis 2027 weitere Investitionen in zu Zukunftsfähigkeit gefördert werden.