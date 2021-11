Firmen setzen auf Zukunftsthema Wasserstoff

Was wird der Antriebsstoff der Zukunft sein? Wie stellen wir demnächst auf möglichst klimaschonende Weise unsere Mobilität sicher? Eine wichtige Rolle bei diesen Fragen spielt der Wasserstoff.

Spezialrohr-Hersteller Sandvik in Werther kauft die Gerling Metallverarbeitung GmbH in Hörste

Die führenden Vertreter des Sandvik-Unternehmens in Werther, (von links) Christopher Hedvall, Jennifer Avens und Thomas Froböse, stehen vor einem sogenannten Container, aus dem heraus sehr lange Edelstahlrohre

Ob er sich durchsetzen wird, ist noch unklar. Doch bei der Sandvik Materials Technology Deutschland GmbH in Werther ist man überzeugt, dass im Thema Wasserstoff großes Potenzial liegt. Ausdruck dieses Glaubens an die Zukunft, zum Beispiel durch den Bau von immer mehr Wasserstoff-Tankstellen (derzeit gibt es nur etwa 100 in Deutschland), ist der Kauf eines Unternehmens im benachbarten Halle, den Sandvik bekanntgegeben hat.