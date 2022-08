Fischereiverein erstattet Anzeige

Die Schaukästen des Lippischen Fischereivereins in Erder zeigen das Leben im Wasser und vor allem die Fischwelt in unseren Gewässern. Jetzt fielen zwei dieser Schautafeln am Weserwanderweg unbekannten Sachbeschädigern zum Opfer.

Sachbeschädigungen in Kalletal-Erder am Weserrad-Wanderweg

Helmut Sage, Vorsitzender des Fischereivereins, äußert im Gespräch mit dieser Zeitung einen Verdacht: Seiner Erkenntnis nach hätten wahrscheinlich vier Jugendliche im Alter von etwa 16 Jahren am 20. August vermutlich in der Zeit zwischen gegen 18 und 19 Uhr am Schaukasten 2 (Einmündung „Melkerweg“) die Scheibe herausgebrochen, umhergeschmissen und die Plakate in die Wiese geworfen. Der Kasten 3 (Einmündung „Schrotweg“), wurde trotz eines Stahlpfeilers umgelegt. Dort entstand Totalschaden. Die Bretter wurden ausgerissen, die Scheibe zerstört und alles verteilt. Die Schadenshöhe wird auf mehr als 2000 Euro geschätzt.