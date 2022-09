Fischerfest, Kürbisfestival und verkaufsoffener Sonntag locken nach Bad Lippspringe

Bad Lippspringe

Wetterkapriolen begleiteten das 21. Fischerfest an der Lippequelle. Zum Auftakt ließ es der Wettergott wie aus Eimern regnen, am Ende zeigte er sich aber versöhnlich und überraschte mit reichlich Sonnenschein. Der Sportfischerclub als Veranstalter zog insgesamt ein positives Resümee. Auch das Kürbisfestival im Gartenschaupark und der verkaufsoffene Sonntag lockten viele Besucher in die Kur- und Badestadt.

Von Klaus Karenfeld